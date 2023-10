An Phú ra mắt mô hình "Khu dân cư không có động vật thả rông"

Hội An đẩy mạnh quản lý môi trường du lịch

PHAN SƠN | 02/10/2023 - 08:45

UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn thành phố.