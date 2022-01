Ân tình với xã kết nghĩa Trà Giác

(QNO) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, sáng nay 18.1, ông Nguyễn Quí Quý – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, trao tặng 50 suất quà tết cho người có công cách mạng xã Trà Giác (Bắc Trà My); trao tặng 100 suất quà tết và 364 áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Ông Nguyễn Quí Quý tặng quà tết cho đối tượng người có công xã Trà Giác sáng nay 18.1. Ảnh: N.Đ

Chúc bà con địa phương đón tết cổ truyền dân tộc vui tươi, hạnh phúc, ông Nguyễn Quí Quý chia sẻ, mỗi phần quà có giá trị không lớn, nhưng đong đầy tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, với mong muốn giúp bà con ở đơn vị xã kết nghĩa Trà Giác có cái tết đầm ấm, tươm tất hơn vào mỗi dịp tết đến xuân về.

Nhiều năm qua, Sở LĐ-TB&XH cùng xã Trà Giác đã phối hợp thực hiện tốt chỉ đạo của Tỉnh ủy trong việc xây dựng và ký kết các kế hoạch kết nghĩa, thể hiện rõ trách nhiệm, nhiệm vụ trong việc thực hiện các nội dung liên quan. Hai năm qua, dù gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Sở LĐ-TB&XH vẫn hết sức nghiêm túc triển khai đầy đủ các nội dung được ký kết với đơn vị kết nghĩa.

Và tặng quà chúc tết cán bộ xã kết nghĩa Trà Giác. Ảnh: N.Đ

Cũng theo ông Quý, theo kết quả khảo sát hộ nghèo mới nhất – năm 2021, xã Trà Giác có số hộ nghèo rất lớn với 705 hộ, tăng 32% so với năm 2020, đứng thứ tư toàn tỉnh về tỷ lệ hộ nghèo, chỉ đứng sau các xã Trà Bui, Trà Giáp (Bắc Trà My) và Trà Cang (Nam Trà My).

Thực hiện chương trình kết nghĩa giữa hai đơn vị, Sở LĐ-TB&XH tích cực phối hợp cùng Đảng bộ, chính quyền xã hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2025 như Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Trà Giác nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống mức trung bình chung trên địa bàn các xã miền núi của tỉnh.

Đoàn công tác tặng áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trà Giác. Ảnh: N.Đ

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Quí Quý nói, trong các nội dung và giải pháp thực hiện cùng với chính quyền xã Trà Giác, Sở LĐ-TB&XH xác định, cố gắng đến năm 2025, các đối tượng bảo trợ xã hội được đảm bảo chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả; trẻ em được đến trường, được tiếp cận các hoạt động vui chơi giải trí, hạn chế thấp nhất tai nạn đuối nước. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề và tư vấn làm việc trong nước và ngoài nước; riêng trong năm 2022, ít nhất có 10 thanh niên của xã được tiếp cận các gói hỗ trợ về những hoạt động làm việc ở nước ngoài, trong đó, có ít nhất 2 lao động hoàn thành và đi làm việc ở nước ngoài…

Dịp này, ông Nguyễn Quí Quý cùng đoàn công tác cũng đã tặng quà tết và bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân người có công cách mạng của xã Trà Giác – do Sở LĐ-TB&XH vận động hỗ trợ xây dựng (trị giá 60 triệu đồng); tặng quà tết cho cán bộ xã và thầy cô ở các trường học đóng chân trên địa bàn xã Trà Giác.