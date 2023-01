An toàn giao thông năm 2023: Vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà

(PRX) - Vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trong năm 2023, tất cả cho mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao quà động viên gia đình nạn nhân và nạn nhân bị TNGT.

Nỗ lực vào cuộc

Để góp phần kiềm chế, giảm thiểu TNGT, năm 2022, Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý hành vi vi phạm trật tự ATGT.

“Mỗi người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống! Hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, tỉnh nhà, vì sự an toàn của bản thân, gia đình và xã hội, hãy tự giác chấp hành các quy định về ATGT để ngăn chặn thảm họa TNGT!”. (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh)

Theo ông Phan Đức Tiễn - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT được quan tâm triển khai sâu rộng.

Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh, Sở GTVT, các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương và các cơ quan truyền thông đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền hiệu quả. Đơn cử, Ban ATGT tỉnh tổ chức 3 lớp tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường bộ tại Duy Xuyên, Nông Sơn, Điện Bàn; 2 lớp tuyên truyền về Luật Giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ) cho hơn 200 chủ phương tiện, thuyền trưởng và thuyền viên tại 2 xã Tam Tiến và Tam Hải (Núi Thành).

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm 2022, buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT đã được Ban ATGT tỉnh tổ chức tại Trường Cao đẳng Quảng Nam với hơn 200 học sinh, sinh viên và đại biểu tham dự.

Ông Phan Đức Tiễn cho hay, dịp này, Ban ATGT tỉnh còn thăm hỏi và trao tặng quà động viên 13 gia đình nạn nhân TNGT tại Phước Sơn, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Trà My, Bắc Trà My và Tam Kỳ với số tiền là 26 triệu đồng. Vận động doanh nghiệp hỗ trợ 10 triệu đồng cho một gia đình nạn nhân tử vong do TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Phước Sơn.

Lãnh đạo Sở GTVT và Thanh tra Sở chứng kiến doanh nghiệp vận tải ký cam kết tuân thủ ATGT.

UBND tỉnh đã thành lập Tổ Kiểm tra liên ngành để xử lý vi phạm cơi nới kích thước thành, thùng xe, chở hàng hóa quá trọng tải cho phép. Sở GTVT thành lập 2 Tổ kiểm tra liên ngành ĐTNĐ để kiểm tra, xử lý phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt động giao thông ĐTNĐ…Các tổ liên ngành ra quân đã góp phần đem lại bình yên cho các tuyến đường bộ, ĐTNĐ huyết mạch trên địa bàn tỉnh.

Một giải pháp trọng tâm khác được các lực lượng chức năng tăng cường triển khai đó là tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT đường bộ, đường sắt, ĐTNĐ. Riêng trên đường bộ năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện 23.263 trường hợp vi phạm, xử phạt 18.547 trường hợp với tổng số tiền 34,94 tỷ đồng, tước 2.516 giấy phép lái xe có thời hạn.

Vì hạnh phúc mọi người, mọi nhà

Tuy đã có nhiều nỗ lực cố gắng, song năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 156 vụ TNGT làm chết 136 người, bị thương 113 người. So với năm 2021, TNGT giảm 15 vụ (giảm 8,8%), tăng 18 người chết (tăng 15,3%), giảm 11 người bị thương (giảm 8,9%).

Các lực lượng chức năng chốt chặn, phân luồng giao thông do nước lũ băng qua quốc lộ 1 trong mùa mưa bão 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh nhìn nhận, ý thức của người tham gia giao thông chưa cao; vẫn còn người dân điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, chở quá số người quy định.

Lực lượng hai ngành công an và giao thông vận tải còn mỏng nên một số hành vi vi phạm chưa được phát hiện và xử lý triệt để, nhất là tuyến đường liên xã, địa bàn nông thôn. Chủ bến, người điều khiển tại bến khách ngang sông để hành khách không mặc áo phao vẫn tiếp diễn. Vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt còn xảy ra…

Văn phòng Ban ATGT tỉnh thăm, tặng quà gia đình nạn nhân TNGT tại Phước Sơn.

Để tiếp tục kiềm chế, giảm thiểu TNGT năm 2023 và những năm tiếp theo một cách bền vững, Ban ATGT tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Trước mắt, tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Năm ATGT 2023 theo chỉ đạo của Ủy ban ATGT quốc gia. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; các quy tắc giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện...

Tổ liên ngành cấp tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật ĐTNĐ tại xã đảo Tân Hiệp (Hội An).

Ban ATGT tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu chỉ đạo hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 để tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là những hành vi vi phạm cần có sự phối hợp của nhiều lực lượng.

Ông Nguyễn Hồng Quang còn đề nghị các sở, ngành, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Cả hệ thống chính trị cần vào cuộc mạnh mẽ, đầy tinh thần trách nhiệm để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.