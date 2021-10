An toàn thực phẩm trong mùa dịch

Không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm trong các khu cách ly mà ở các khu vực chợ, siêu thị, nhà hàng cũng cần được quan tâm...

Người dân cần tỉnh táo lựa chọn nguyên liệu đảm bảo an toàn tại những chợ truyền thống. Ảnh: L.Q

Dinh dưỡng trong vùng giãn cách

Chị Lê Thị Thu (Thanh Hà, Hội An) cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, gia đình không mua được các mặt hàng rau, củ, thịt, cá, phụ gia, nguyên liệu chế biến món ăn do không thể tự đi chợ. Hầu hết nguyên liệu chế biến thực phẩm cho gia đình đều do lực lượng tình nguyện viên đi chợ giúp.

“Khi nhận thực phẩm, tôi sơ chế kỹ nhằm bảo đảm nguyên liệu phải thật sạch nhưng vẫn giữ giá trị dinh dưỡng” - chị Thu nói.

“Bí kíp” được chị Thu chia sẻ là với các loại rau, củ, quả thì gọt vỏ, cắt gốc, rửa sạch, ngâm với nước muối hoặc dung dịch vệ sinh rau, củ để loại trừ thuốc trừ sâu, hóa chất tồn dư.

Với các loại thực phẩm tươi sống, chị làm sạch rồi chia phần, chế biến ngay hoặc bảo quản trong tủ lạnh. Với các loại gia vị, thực phẩm khô, đông lạnh, đóng hộp thì kiểm tra kỹ hạn sử dụng, bảo quản phù hợp để tránh hư hỏng.

Đối với bữa ăn gia đình: Luôn thực hiện ăn chín, uống nước đun sôi để nguội; rửa sạch tay bằng xà phòng trước khi ăn; không sử dụng đũa, muỗng cá nhân để lấy các món ăn dùng chung; trên mâm hay bàn ăn, phải có muỗng/đũa để lấy thức ăn vào chén riêng; không dùng chung ly uống nước; không ăn thức ăn sống hoặc tái như cá sống, thịt sống, trứng sống, gỏi, tiết canh... Rau, củ, quả khi ăn sống phải bảo đảm được rửa sạch, nên gọt vỏ trước khi ăn. Đối với gia đình có người cách ly tại nhà: Người cách ly không được nấu ăn, phục vụ ăn uống cho người khác. Người cách ly không ngồi ăn chung với các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, phải rửa, tiệt trùng, bảo quản riêng dụng cụ ăn uống của người đang cách ly.

Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, đơn vị đã có nhiều tờ rơi gởi đến các địa phương khuyến cáo về việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) mùa dịch.

Theo đó, khi nhận thực phẩm từ người giao hàng, người dân cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc và rửa tay sạch sau khi nhận hàng để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm.

Trong thời gian giãn cách, tại các địa phương, siêu thị, cửa hàng tiện ích vẫn có nhân viên giao hàng đến tận nhà. Do đó, người dân có thể lựa chọn, đặt hàng hoặc nhờ tình nguyện viên đi chợ hộ.

Đặt hàng tại những nơi uy tín, thực phẩm bảo đảm chất lượng hơn vì các nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đồng thời nhiều gia đình còn tự mua hạt giống, gieo trồng các loại rau để phục vụ bữa ăn gia đình, bảo đảm tươi, sạch, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ mất ATTP.

Giám sát nguyên liệu

Bà Lê Thị Hồng Cẩm - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chia sẻ, để vừa bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng vừa bảo đảm ATTP trong thời gian dịch Covid-19, cần lựa chọn, chế biến thực phẩm cẩn thận hơn.

“Ngoài thực hiện đúng thông điệp “5K”, người dân phải chú trọng thực hiện nghiêm những nguyên tắc như ăn chín, uống chín, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn; không dùng chung đũa, muỗng, ly uống nước; không ăn thức ăn sống hoặc tái... nhằm tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm hay lây nhiễm bệnh” - bà Cẩm nói.

Thời gian qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và thường xuyên nhắc nhở các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm ATTP và phòng chống dịch Covid-19, như vệ sinh trong và ngoài cơ sở, sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm sống riêng biệt với thực phẩm chín. Các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn phải đủ nước sạch để chế biến thực phẩm và quan tâm vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến. Bếp ăn phải bố trí đủ xà phòng, dung dịch sát khuẩn; người đứng bếp, phụ bếp sử dụng khẩu trang, găng tay trong chế biến thực phẩm.

Chi cục cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải bảo đảm các điều kiện vệ sinh, giám sát chặt chẽ nguồn gốc các nguyên liệu, thực phẩm sử dụng chế biến suất ăn. Tại các chợ truyền thống, người tiêu dùng cần phải xem kỹ nhãn mác, hạn sử dụng của thực phẩm.

Bảo đảm ATTP là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm trong mọi tình huống. Mỗi gia đình, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cần thực hiện nghiêm các nguyên tắc bảo đảm ATTP, qua đó cũng góp phần giúp mọi người có sức khỏe thật tốt trước nguy cơ dịch bệnh.