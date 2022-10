Áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền, Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6

(QNO) - Sáng sớm nay (15/10), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Dự báo hướng duy chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 04 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực Quảng Nam-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/10 đến 04h ngày 15/10 có nơi trên 200mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 570mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 382mm, Hội Khách (Quảng Nam) 228mm,…; tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ảnh chụp từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Khu vực ngoài khơi Trung Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) sóng biển cao từ 3-5m; vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Phú Yên sóng biển cao từ 2-4m.

Lượng mưa các trạm đo từ 19h ngày 14/10 đến 5h20 ngày 15/10. Ảnh: Vrain

Dự báo hôm nay (15/10), khu vực phía Bắc Quảng Nam lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 120mm; khu vực phía Nam Quảng Nam lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.