Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực đất liền Quảng Nam - Quảng Ngãi

Áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền, Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6

MINH TẠO | 15/10/2022 - 05:28

(QNO) - Sáng sớm nay (15/10), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.