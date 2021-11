Bắc Trà My chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp

UBND huyện Bắc Trà My xây dựng và triển khai phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Người dân thôn 2 (xã Trà Ka) dọn dẹp đất đá bị sạt lở gây ách tắc giao thông sau đợt mưa lớn từ ngày 22 - 24.10.2021. Ảnh: TRÀ MY

Trước nguy cơ sạt lở bởi các đợt mưa lớn kéo dài, tối 8.11 chính quyền xã Trà Ka (Bắc Trà My) sơ tán khẩn cấp 74 học sinh cấp THCS ở lại khu bán trú về tránh trú an toàn tại điểm trường tiểu học xã.

Trong khi đó, các xã còn lại đã lập danh sách hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, ngập lũ để sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn nếu thời tiết còn mưa lớn kéo dài.

Trước đó, hai đợt mưa lớn hồi tháng 10, hàng trăm hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao cũng được Ban Chỉ phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn (PCTT&TTCN) huyện Bắc Trà My, các xã trên địa bàn sơ tán đến nơi tránh trú an toàn.

Đầu tháng 9.2021, UBND huyện Bắc Trà My chủ động xây dựng phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND huyện xác định công tác phòng chống thiên tai phải đảm bảo mục tiêu hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra và an toàn trước dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn tính mạng người dân, không để dịch bệnh lây lan, đặc biệt trong hoạt động sơ tán dân ứng phó thiên tai.

Ông Nguyễn Hồng Vương - Trưởng phòng NN&PTTN huyện Bắc Trà My kiêm Phó Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện nói, với tinh thần chủ động ứng phó thiên tai, khi xuất hiện mưa lớn kéo dài, việc trao đổi thông tin, chỉ đạo, báo cáo nhanh về tình hình ở cơ sở được cập nhập qua mạng xã hội Zalo.

“Công tác sơ tán dân được các cấp các địa phương đặc biệt quan tâm, sẵn sàng phương án ứng với phó thiên tai theo các cấp độ đã được huyện xây dựng. Các hộ dân ở vùng nguy hiểm được huyện, xã rà soát thống kê và đã dự kiến địa điểm sơ tán. Trong hình huống xuất hiện mưa lớn kéo dài gây nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt; khi có lệnh sơ tán của chính quyền huyện, xã thì lực lượng xung kích, tổ tuyên truyền... vận động nhân dân sơ tán ngay đến nơi an toàn” - ông Vương cho biết.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho hay, ngoài triển khai đầy đủ các nội dung Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro huyện Bắc Trà My giai đoạn 2021 - 2025, các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện tốt phần việc được giao. Mục đích hoạt động sơ tán dân ứng phó với 3 loại hình thiên tai: bão - ngập lụt - lũ quét, sạt lở đất xảy ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phải đảm bảo an toàn.

Khi dự báo nguy cơ xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, cơ quan, ban, ngành phải có đủ thông tin, dữ liệu về nguy cơ hoặc tình trạng dịch bệnh tại địa phương, dự tính trước những vấn đề, hoạt động có thể gây phát sinh hoặc lây lan dịch bệnh; đảm bảo chủ động phòng ngừa và kịp thời ứng phó nếu phát sinh tình huống xấu nhất.

UBND các xã, thị trấn rà soát danh sách hộ gia đình có nhà kiên cố, cập nhật phương án sơ tán dân theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung. Huyện cũng sẵn sàng phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hóa chất khử trùng, khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán dân…