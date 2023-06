Bắc Trà My hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho trẻ em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6

(QNO) - Sáng nay 1/6, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc các hoạt động hè năm 2023.

Tham dự lễ phát động có gần 200 em đại diện cho hơn 13.600 trẻ em trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, địa phương đã nỗ lực giảm 0,15% tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hằng năm; 100% trẻ em trong diện chính sách được hỗ trợ đầy đủ chế độ; 100% trẻ em được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí..

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Thái Hoàng Vũ nhấn mạnh, mỗi tổ chức, cá nhân phấn đấu làm một việc tốt vì trẻ em; duy trì và phát triển mô hình ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng khó khăn, giúp các em được chăm sóc, học tập tốt, được vui chơi lành mạnh.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện. ẢNH TÚ VÂN

Dịp này, Bắc Trà My trao 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập; khen thưởng 46 học sinh đạt giải cao các kỳ thi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023 với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng; thăm, tặng quà trị giá 43 triệu đồng cho trẻ em mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Hòa Bình (Quảng Nam) và Làng SOS (Đà Nẵng).