Bắc Trà My lập chốt kiểm soát tại khu vực giáp Nam Trà My

(QNO) - UBND huyện Bắc Trà My vừa thiết lập chốt kiểm soát tại thôn 1 của xã Trà Giác - giáp Nam Trà My nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đến và về từ Nam Trà My. Người dân qua chốt đều được yêu cầu khai báo y tế.

Chốt kiểm soát tại xã Trà Giác giáp Nam Trà My. Ảnh: TÚ VÂN

Bắc Trà My cũng vừa gấp rút hoàn thành 2 khu cách ly tập trung tại xã Trà Bui. Tính đến ngày 3.11, huyện có 8 ca dương tính với Covid-19 (trong đó 1 ca test nhanh), riêng xã Trà Bui chiếm 7 ca và đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ca bệnh về từ xã Trà Mai (Nam Trà My). Toàn huyện có gần 300 công dân đang thực hiện cách ly tập trung và hơn 1.400 công dân cách ly tại nhà.