Bắc Trà My: Mất điện, ngập cục bộ, giao thông chia cắt

(QNO) - Từ chiều tối ngày 16 đến sáng nay 17.10, trên địa bàn huyện Bắc Trà My liên tục có mưa to đến rất to; mực nước sông suối dâng lên nhanh gây ngập lụt, chia cắt giao thông cục bộ ở nhiều nơi.

Ngã ba cầu Ông Tích (tổ Đồng Trường, thị trấn Trà My) bị ngập cục bộ hơn nửa mét.

Lúc 7 giờ sáng nay, ngã ba cầu Ông Tích (tổ Đồng Trường, thị trấn Trà My) gần khu giao thủy giữa suối chợ và sông Trường bị ngập sâu hơn nửa mét. Tất cả cầu ngầm ở các tuyến giao thông liên xã đều bị nước lũ băng qua, lưu thông tê liệt hoàn toàn.

Tuyến quốc lộ 40B lên 6 xã vùng cao của huyện Bắc Trà My và Nam Trà My hoàn toàn bị cắt bởi cầu ngầm sông Trường (qua địa phận xã Trà Sơn) bị ngập sâu hơn 1,3m và cầu ngầm sông Nước Oa (xã Trà Tân) cũng ngập sâu trên 1,2m.

Các địa phương đã tổ chức đặt biển báo, gác chắn, cử lực lượng túc trực tại các điểm ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Khoảng 4 giờ sáng nay, toàn bộ hệ thống điện tại hai huyện Nam và Bắc Trà My bị mất hoàn toàn. Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Trà My, thời tiết đang mưa quá lớn nên việc khắc phục, để có điện trở lại chưa thể thực hiện được.