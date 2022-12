Bắc Trà My: Mưa lớn gây sạt lở đường Đông Trường Sơn

(QNO) - Mưa lớn trong tối qua và sáng nay 3/12 gây sạt lở nhiều điểm trên quốc lộ 40B, đường Đông Trường Sơn qua xã Trà Đốc (Bắc Trà My).

Mưa lơn gây sạt lở đất đá tràn xuống đường Đông Trường Sơn qua xã Trà Đốc (Bắc Trà My)

Theo thống kê của Trạm Khí tượng Trà My, trong 24 giờ qua, tại Bắc Trà My liên tục có mưa to đến rất to. Các địa phương có lượng mưa rất lớn gồm thị trấn Trà My 313,3mm, xã Trà Dương 386,2mm, xã Trà Kót lên đến 444mm.

Mưa lớn làm tuyến đường liên xã Trà Dương đi Trà Đông bị ngập sâu, cắt đứt lưu thông nhiều giờ đồng hồ đoạn qua thôn Dương Đông (Trà Dương). Các lực lượng tại chỗ đóng gác chắn, đặt biển cảnh báo và trực chốt chặn không để người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở đất đá, làm ách tắc lưu thông trên tuyến đường Đông Trường Sơn qua xã Trà Đốc và đổ ngã 1 trụ điện. Tại thị trấn Trà My, sạt lở làm hư hỏng 1 phần sau nhà ở của một hộ dân, rất may không có thiệt hại lớn về tài sản và người. Ngoài ra, tại xã Trà Đốc và thị trấn Trà My, nước lũ dâng đột ngột làm trôi chết 2 con bò của người dân.

Sạt lở làm hư hỏng một phần phía sau nhà một hộ dân tại khu Mậu Cà, thị trấn Trà My

Từ lúc 21 giờ tối qua 2/12, nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 đã vận hành điều tiết xả lũ qua tràn đập chính, lưu lượng xả từ 200 - 1.500m3/s để duy trì mực nước hồ +173m và chuyển chế độ vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định.