Bắc Trà My phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

(QNO) - Liên đoàn Lao động huyện Bắc Trà My vừa tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 của huyện Bắc Trà My. Ảnh: L.D

Huyện Bắc Trà My có 79 công đoàn cơ sở với gần 1.800 đoàn viên.

Trong khuôn khổ Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, LĐLĐ Bắc Trà My đã phát động các phong trào thi đua: “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa - thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Tháng cao điểm chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Trong tháng hành động, LĐLĐ huyện đã đề nghị các CĐCS tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực, thích ứng với tình hình mới, chăm lo vật chất và tinh thần tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ huyện đã trao kinh phí xây dựng 1 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Huỳnh Đình Thảo - Đoàn viên CĐ Trường Tiểu học Kim Đồng, với số tiền 40 triệu đồng từ nguồn Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh hỗ trợ; trao 9 suất quà, trị giá 6,5 triệu đồng cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.