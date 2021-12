Bắc Trà My: Sạt lở núi ở Trà Giác, chia cắt giao thông lên các xã vùng cao

(QNO) - Ông Nguyễn Hồng Vương - Trưởng phòng NN&PTNT, Phó ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My cho biết, sáng sớm nay 1.12, một quả đồi đã sạt lở tràn lấp quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Giác, chia cắt giao thông lên các xã vùng cao của Bắc Trà My và Nam Trà My.

Điểm sạt lở lớn tại km80+100 trên quốc lộ 40B, căt đứt lưu thông về 3 xã Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka của huyện Bắc Trà My và lên huyện Nam Trà My.

Do mưa lớn nhiều ngày qua, một phần quả đồi sạt lở đổ sập xuống quốc lộ 40B, tại vị trí km80+100 (xã Trà Giác) với khối lượng đất đá tràn lấp đường theo ước tính hơn 10.000m3. Đường lên 3 xã vùng cao Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka của huyện Bắc Trà My và lên huyện Nam Trà My hoàn toàn bị cắt đứt.

Theo chính quyền xã Trà Giác, điểm sạt lở này xuất hiện vào tối ngày 30.11, sáng nay tiếp tục sạt và khối lượng vùi lấp ngày càng lớn.

Điểm sạt lở này xuất hiện tối ngày 30.11 và sáng nay tiếp tục sạt với khối lượng ngày càng tăng dần.

Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam điều động ngay phương tiện cơ giới đến hiện trường để xúc, vận chuyển đất đá nhằm thông tuyến trở lại. Tuy nhiên, vì khối lượng đất đá tràn xuống lòng đường quá lớn, lại trong thời điểm sạt lở rình rập nên đơn vị thi công chưa thể xác định thời điểm có thể thông tuyến tạm.