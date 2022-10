Bắc Trà My sơ tán 426 hộ dân tránh ngập lụt và sạt lở đất

(QNO) - Chiều tối 10.10, ông Nguyễn Hồng Vương - Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Trưởng ban PCTT&TKCN huyện Bắc Trà My cho biết, ngày hôm nay trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to tại 13/13 xã, thị trấn.

Nhiều nhà dân trên địa bàn xã Trà Kót bị ngập sâu do mưa lớn. Ảnh: TRÀ MY

Đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã sơ tán 426hộ/1.484 khẩu đến nơi an toàn để tránh ngập lụt và sạt lở đất (trong đó chủ yếu di dời xen ghép).

Ban chỉ huy PCTT&TKCB huyện thường xuyên kiểm tra các khu vực sạt lở, chỉ huy cảnh báo, canh gác tại các vị trí nguy cơ, đăng tải thông tin hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh rủi ro thiên tai do mưa lũ, sạt lở đất lên các phương tiện đại chúng và Trung tâm Điều hành thông minh IOC huyện.

Theo ông Vương, mực nước trên các sông suối đều dâng cao. Hai cầu ngầm trên tuyến quốc lộ 40B qua địa bàn huyện Bắc Trà My đều ngập sâu, (cầu Sông Trường ngập 5m, cầu Sông Oa ngập 2m). Trên tuyến quốc lộ 40B, nước sông Trường đã băng qua đường tại một số vị trí. Các cầu ngầm trên tuyến giao thông xã đều ngập, chia cắt giao thông cục bộ.

Hiện nay, mực nước các sông tiếp tục lên nhanh. Mực nước sông Trường còn dưới đỉnh lũ lịch sử năm 2020 khoảng 2m…