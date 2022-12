Bắc Trà My tổ chức các hoạt động chào năm mới 2023

(QNO) - Theo UBND huyện Bắc Trà My, huyện sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi chào đón năm mới 2023 nhân dịp tết Dương lịch 2023.

Múa cồng chiêng là nét văn hóa đặc sắc tại huyện Bắc Trà My trong lễ hội. Ảnh: Huy Nguyễn

Tại khu vực trung tâm thị trấn Bắc Trà My, vào đêm ngày 1/1/2023, xã Trà Bui là địa phương đầu tiên được giao tổ chức đêm văn hóa Ca Dong tại khu phố đi bộ. Bên cạnh đó, các nghề truyền thống và ẩm thực địa phương cũng sẽ được giới thiệu đến nhân dân và du khách tham quan tại phố đi bộ và khu ẩm thực thị trấn Trà My.

Tại khu Trung tâm triển lãm giới thiệu, trưng bày sản phẩm Trà My, hơn 200 loại sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP của huyện vùng cao Bắc Trà My sẽ được giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm đến khách tham quan.

Thông qua các hoạt động văn hóa tại phố đi bộ và khu ẩm thực thị trấn Trà My và đưa vào vận hành Trung tâm triển lãm giới thiệu, trưng bày sản phẩm Trà My, địa phương mong muốn lan tỏa các sản phẩm, giá trị văn hóa độc đáo của địa phương, đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách đến với mảnh đất “cao sơn ngọc quế” Bắc Trà My.