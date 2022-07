Bắc Trà My: Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Mai Thị Xữ

(QNO) - Sáng nay 21.7, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà đến dự.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân mẹ Mai Thị Xữ. Ảnh: SỸ LAM

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà và lãnh đạo huyện Bắc Trà My đã trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân mẹ Mai Thị Xữ (thị trấn Trà My) và Huân chương Kháng chiến hạng Ba cho thân nhân 3 liệt sĩ gồm Lê Văn Châu, Nguyễn Thị Tải và Phạm Tấn Hùng (cùng quê xã Trà Dương). Mẹ Mai Thị Xữ và 3 liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tiên Phước, Trà My.

Dịp này, UBND huyện Bắc Trà My tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công giai đoạn 2013 - 2022 và biểu dương người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022).