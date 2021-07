Bài 1: Bán đất trên giấy

(QNO) - Gần 100 tỷ đồng là số tiền mà 133 khách hàng đã đặt cọc mua đất dự án Khu đô thị phức hợp Hà My (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) đã 3 năm nay vẫn chưa biết khi nào lấy lại được.

Được quảng cáo là đất ở phân lô liền kề, hàng trăm hộ dân và nhà đầu tư nhỏ lẻ đã vay mượn, gom góp tiền đặt cọc dự án. Sau 3 năm mòn mỏi chờ đợi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tất cả mới tóa hỏa vì đất không thể ra sổ.



Nhiều khách hàng mòn mỏi chờ sổ đất dự án Khu đô thị phức hợp Hà My

Kêu cứu

Trong đơn gửi đến các cấp ngành của tỉnh, ông Nguyễn Văn Chung, trú tại tổ 39, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cho biết, ngày 10.7.2018, ông ký hợp đồng đặt cọc với Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore, chi nhánh Quảng Nam (chủ đầu tư), địa chỉ 258 Trần Nhân Tông, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn (trụ sở chính số 4-4B đường Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh) mua lô đất nền (diện tích tạm tính 100m2) tại vị trí B5–07 dự án Khu phức hợp Hà My, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (theo bản đồ tự phân lô được đặt tên Master Plan KĐT Coco ComPlex Riverside).

Ông Chung đã đặt cọc số tiền 811/854 triệu đồng tổng giá trị lô đất, Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore (Công ty Singapore) cam kết ngày 31.8.2019 sẽ công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng (ra sổ đỏ). Tuy nhiên, đến nay thời hạn hợp đồng đã qua rất lâu ông Chung vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết từ phía chủ đầu tư.

Tương tự, ngày 12.7,2018, bà Trần Thị Hương, tổ 71, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng ký hợp đồng đặt cọc mua đất với Công ty Singapore, sau 3 lần nộp tiền, tổng số tiền bà Hương cọc cho chủ đầu tư là 892 triệu đồng (hơn 95% giá trị hợp đồng) để mua 100m2 đất tại vị trí lô B5-6 Khu phức hợp Hà My. Cũng như ông Chung, đến thời hạn bà Hương cũng không nhận được sổ đất của mình.



Dự án Khu đô thị phức hợp Hà My được quảng cáo là đất phân lô liền kề

Trong tất cả lần giao dịch, chuyển tiền cọc của bà Hương, ông Chung đều qua Công ty CP Dana Real (được giới thiệu là nhà phân phối của Công ty Singapore).



Liên tục khất hẹn

Ngày 2.8.2019, Công ty Singapore gửi thông báo đến các khách hàng giải thích lý do chậm ra sổ do một số cơ quan liên quan của thị xã Điện Bàn sáp nhập dẫn đến chậm giải phóng mặt bằng. Đồng thời, gia hạn thời gian công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với dự án Khu phức hợp Hà My đến quý II.2020.

Ngày 10.6.2020, Công ty Singapore ra thông báo tiếp tục khất hẹn khách hàng một lần nữa với lý do dịch Covid -19 và vướng điều chỉnh khớp nối tỷ lệ 1/2.000 theo Quyết định 1253 của tỉnh.

Đến nay, tròn 3 năm, kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc và hơn 1 năm gia hạn, các khách hàng của dự án Khu phức hợp Hà My vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết.

Qua tìm hiểu, khoảng 133 khách đã đặt cọc mua đất dự án Khu phức hợp Hà My thông qua Công ty CP Dana Real, tổng số tiền gần 100 tỷ đồng. Đến nay chưa có ai trong số khách hàng trên nhận được quyền sử dụng đất như hợp đồng cam kết.

Chủ đầu tư dư án Khu đô thị phức hợp Hà My có dáu hiệu lừa dối khách hàng?

Điều khoản vi phạm hợp đồng đặt cọc của Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore ký với khách hàng nêu rõ, trường hợp quá 60 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn thì bên A (Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore) phải chịu lãi suất 0,05% trên mỗi ngày chậm chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tính trên số tiền đã nhận. Quá 180 ngày làm việc (số ngày chậm chuyển nhượng quyền sử dụng đất) thì xem như đơn phương chấm dứt hợp đồng và phải nhận khoản phạt 50% trên tổng số tiền khách hàng đã thanh toán.



Lừa dối khách hàng?

Dự án Khu phức hợp Hà My được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) (Quyết định số 2379, ngày 30.6.2017) là đất phân lô biệt thự, tổng diện tích 51.530m2.

Cụ thể, đất ở phân lô biệt thự là 29.655m2 (57,55%), diện tích còn lại là đất cây xanh (3.104m2) và hạ tầng kỹ thuật (18.171m2) (tổng cộng có 88 lô đất nền biệt thự). Công ty Singapore có trách nhiệm triển khai đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị phức hợp Hà My theo đúng quy hoạch được duyệt.

Ngày 25.6.2020, UBND tỉnh Quảng Nam ra Thông báo 237 về việc khuyến khích thành lập một công ty đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp Hà My, đồng thời không sử dụng tên Singapore làm tên doanh nghiệp. Ngày 13.7.2020 Công ty Singapore đã có tờ trình gửi UBND thị xã Điện Bàn về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ dự án sang Công ty CP Phức hợp Hà My.

Căn cứ vào tờ trình của UBND thị xã Điện Bàn và các sở, ngành liên quan, ngày 28.9.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2638 về việc thống nhất chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp Hà My từ Công ty Singapore sang Công ty CP Phức hợp Hà My (Công ty Hà My) tiếp tục triển khai đầu tư dự án..

Ngay lập tức, ngày 30.9.2020, ông Nguyễn Văn Chương – Giám đốc Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore đã ký văn bản gửi Công ty CP Dana Real thông báo nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp Hà My sẽ được chuyển giao về cho Công ty CP Phức hợp Hà My, đồng thời nhấn mạnh đây là công ty con của Công ty Singapore. Vì vậy, mọi trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ, giao dịch, hợp đồng ký kết giữa Công ty Singapore và Công ty CP Dana Real liên quan đến dự án Khu đô thị phức hợp Hà My có hiệu lực và giá trị như giữa Công ty Hà My và Công ty Dana Real.

Sau hơn 3 năm nhận tiền cọc của khách hàng, dự án Khu đô thị phức hơp Hà My vẫn còn bề bộn

Ngày 1.3.2021, Công ty Hà My gửi thông báo đến khách hàng khẳng định, ông Nguyễn Văn Chương thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Phức hợp Hà My. Ông Đỗ Tấn Vũ sẽ giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Phức hợp Hà My từ ngày 5.2.2021. Cũng từ đây, ông Nguyễn Văn Chương tắt máy điện thoại không khách hàng nào có thể liên lạc được.

Ông Nguyễn Văn Chung khẳng định, lý do chủ đầu tư không thể giao sổ đúng thời hạn vì đã tự ý thay đổi quy hoạch chi tiết 1/500 từ đất biệt thự sang đất lô ở liền kề rao bán khách hàng nhằm huy động vồn trái phép, điều này chứng tỏ ngay từ đầu chủ đầu tư và nhà phân phối đã cố ý lừa dối khách hàng.

