Báo cáo đề tài nghiên cứu giải pháp dự báo và phòng chống sạt lở đất

(QNO) - Sáng nay 26.11, Sở Khoa học và công nghệ phối hợp Viện Khoa học thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tổ chức hội thảo báo cáo đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp dự báo, cảnh báo sớm và phòng chống sạt lở đất phục vụ bố trí dân cư ở 3 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn”.

TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: C.N

Đề tài nghiên cứu do TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên làm chủ nhiệm. Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng và xác định nguyên nhân chính gây ra sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh; phân vùng nguy cơ sạt lở đất cho các huyện miền núi, tập trung ở 3 địa bàn chính là Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn; dự thảo đề án về dự báo, cảnh báo sớm và phòng chống sạt lở đất phục vụ bố trí dân cư ở 3 huyện này.

Các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện chính quyền địa phương cũng đóng góp nhiều ý kiến để nhóm nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện đề tài nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng trong thời gian đến.