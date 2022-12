Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân

Công an Quảng Nam ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

T.CÔNG | 15/11/2022 - 09:34

(QNO) - Sáng nay 15/11, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh cho lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự.