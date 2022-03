AN BÌNH | 16/03/2022 11:14

(QNO) - Ngày 15.3, UBND tỉnh ban hành Công văn 1476 yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Năm du lịch quốc gia 2022.

Công văn nêu rõ, thời gian qua tình hình trật tự an toàn giao thông có xu hướng diễn biến phức tạp, tình trạng xe chở hàng hóa, vật liệu quá tải trọng, gây ô nhiễm môi trường vẫn còn tiếp diễn; tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra.



Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi tổ chức các hoạt động trong Năm du lịch quốc gia, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, khách du lịch, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách du lịch các tuyến du lịch, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trọng tâm tuyên truyền người dân thực hiện “Đã uống rượu bia - không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu, không chở quá số người quy định, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; tuân thủ nguyên tắc 5K, luôn đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.

Phát động sâu rộng cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Phòng chống đuối nước cho trẻ em”; tuyên truyền đến người dân sinh sống ven sông, bến khách ngang sông; vận động, hướng dẫn các chủ bến, chủ phương tiện thực hiện hồ sơ, thủ tục để được cấp phép, đăng ký theo quy định.

Cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội của Năm du lịch quốc gia.

Công an tỉnh tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về chất lượng dịch vụ hoạt động vận tải hành khách du lịch; hành vi vi phạm thường xảy ra trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Lập phương án đấu tranh phòng chống đua xe trái phép và tội phạm trên các tuyến giao thông, cương quyết trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động giao thông đường sắt, tại các bến khách ngang sông, bến tàu chở khách, trên các tuyến, luồng đường thủy và hoạt động vận tải ven biển.

Các lực lượng liên quan tiến hành đóng chốt ở những điểm ra vào trọng yếu của nơi tổ chức lễ khai mạc, đảm bảo phương tiện giao thông đi lại được thông suốt; phân loại tuyến đường đi theo biển tên xe, sắp xếp hợp lý tại các bãi xe đã chuẩn bị sẵn.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải rà soát, bố trí đầy đủ các điểm đón, trả khách, bến, bãi đỗ xe phục vụ phương tiện vận tải hành khách du lịch tại khu du lịch, điểm du lịch; đảm bảo quản lý hành lang an toàn giao thông.

Kiểm tra các công trình kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đến khu du lịch, điểm du lịch. Khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa, lũ gây ra; rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản quang tại nút giao thông, đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phối hợp đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ và chính quyền địa phương giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, chiếm dụng lòng đường, lề đường buôn bán làm cản trở giao thông; phân luồng, điều tiết, hướng dẫn người và các phương tiện tham gia giao thông đi lại thuận lợi, an toàn.

UBND tỉnh yêu cầu công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Ban An toàn giao thông, Công an huyện, thị xã, thành phố); tiếp nhận và giải quyết thông tin qua đường dây nóng 24/24 giờ tất cả ngày trong tuần; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.