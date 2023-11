Báo động học sinh vi phạm an toàn giao thông

Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì cuối tuần qua một lần nữa gióng lên hồ chuông báo động về tình trạng vi phạm an toàn giao thông trong lứa tuổi học đường.

Tình trạng học sinh điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe đang diễn ra khá phổ biến. Ảnh: X.P

Giật mình với những con số

Báo cáo của Bộ Công an tại hội nghị cho biết, tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh (HS) để lại những hậu quả nặng đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Thống kê từ tháng 12/2022 đến 10/2023, TNGT liên quan đến HS trên cả nước xảy ra 881 vụ, làm chết 490 em và 827 em bị thương. Trong đó, 737 vụ do HS trực tiếp điều khiển phương tiện làm 378 người chết, 658 người bị thương.

TNGT có nhiều nguyên nhân như đi không đúng phần đường, làn đường được quy định (21%); không chú ý quan sát (19%); chuyển hướng không đúng quy định (11%); tránh vượt không đúng quy định (7%); không nhường đường (4,7%)...

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, 10 tháng đầu năm 2023 cả nước đã phát hiện, xử lý 64.446 trường hợp HS vi phạm trật tự ATGT (chiếm 2,3% tổng xử lý vi phạm toàn quốc), tạm giữ hơn 61.300 xe mô tô; trong đó chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hơn 30.600 trường hợp. Riêng Quảng Nam trong 10 tháng lập biên bản xử lý 976 trường hợp HS, tạm giữ 952 xe mô tô.

Theo thống kê, 10 tỉnh, thành phố có số vụ TNGT, số người chết và bị thương liên quan đến HS cao nhất cả nước, gồm TP.Hồ Chí Minh (60 chết và 130 bị thương), Gia Lai (41 chết và 30 bị thương), Tiền Giang (24 chết và 20 bị thương)…

Về TNGT liên quan đến HS, toàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 9 vụ, làm chết 7 HS, bị thương 4 HS (so với cùng kỳ tăng 2 vụ, giảm 2 người chết và tăng 3 người bị thương).

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đánh giá, tình trạng HS vi phạm pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) ngày càng phổ biến và có nhiều diễn biến phức tạp.

Trong đó, các vi phạm đáng chú ý là HS bậc THCS, THPT đi học bằng phương tiện xe máy điện, xe máy, xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, đặc biệt là điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe đang diễn ra khá phổ biến.

Qua số liệu cho thấy lỗi vi phạm của HS chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, gắn máy chiến hơn 47% và hệ quả là TNGT liên quan đến điều khiển xe trên 50 phân khối chiếm đến hơn 71%.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, phần lớn vi phạm ATGT là do ý thức của HS nên cần tăng cường vai trò của nhà trường trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các em; đồng thời xử lý nghiêm phụ huynh đưa xe máy cho con em sử dụng đến trường.

Ông Sơn gợi ý các địa phương, nhất là ở các thành phố lớn cần tính đến phương án sử dụng phương tiện giao thông công cộng để tạo điều kiện cho HS đi học thuận lợi.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ, tình hình TNGT phức tạp như hiện nay đòi hỏi chính quyền địa phương, ngành GD-ĐT phải có những biện pháp đảm bảo an toàn hơn nữa cho HS, trong đó có việc tổ chức tốt giao thông ngay từ cổng trường, nhất là các trường học nằm trên trục đường quốc lộ, tỉnh lộ tính toán phân luồng giao thông hợp lý.

Đáng chú ý, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị cho phép tổ chức đào tạo và sát hạch, cấp chứng chỉ lái xe (lý thuyết và thực hành) đối với HS nhằm nâng cao ý thức, hiểu biết pháp luật về ATGT.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu trong thời gian tới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, chú ý thay đổi hình thức sao cho thiết thực, hiệu quả hơn để nâng cao ý thức của HS, phụ huynh.

Cùng với đó là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý trường hợp vi phạm. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các địa phương phải có giải pháp cụ thể, tăng cường trách nhiệm, đưa vào tiêu chí thi đua xếp loại cuối năm đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị, trường học nếu để xảy ra tình trạng HS vi phạm ATGT; tăng cường phối hợp tốt giữa lực lượng chức năng, đoàn thể với nhà trường, gia đình trong việc tuyên truyền, quản lý, giáo dục HS.