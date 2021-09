Bão số 5 gây mưa to ở nhiều nơi

(QNO) - Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ nối với hoàn lưu bão số 5, trong 24 giờ qua, nhiều nơi trong tỉnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to, đến mưa rất to.





Tàu thuyền đang di chuyển vào nơi neo đậu an toàn. Ảnh: H.P

Tổng lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 1 giờ ngày 10.9 đến 1 giờ ngày 11.9) ở các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 20- 50mm, có nơi cao hơn như huyện Thăng Bình 51mm, Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) 55mm, Hội An (TP. Hội An) 74mm, Cù Lao Chàm (TP.Hội An) 142mm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, từ hôm nay 11.9 đến ngày 13.9, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cường độ mưa to đến mưa rất to tập trung từ trong ngày 11 đến hết ngày 12.9. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Thời tiết Quảng Nam 24 giờ tới:

Trên đất liền: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3 - cấp 4, mạnh dần lên cấp 4 - cấp 5, đêm tăng lên cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Vùng biển Quảng Nam: Có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, sau tăng lên cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 6km trong mưa. Sóng biển cao từ 3-5m. Tình trạng biển: Biển động rất mạnh.