Bão số 5 sát đất liền cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 100km về phía Đông

(QNO) - Vào 16 giờ chiều nay 11.9, tâm bão cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (65-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Bão số 5 bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gây mưa lớn cho khu vực. Ảnh: VNDMS.

Do ảnh hưởng của bão, tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khá chậm 5-10km/h, nằm ngay trên vùng biển Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, vẫn duy trì tốc độ chậm, mỗi giờ đi được 5-10km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Mời bạn đọc xem hướng đi của bão Conson trên Windy.com

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 12.9, trung tâm vùng áp thấp trên đất liền khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trên đất liền, từ nay đến ngày mai (12.9), vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, khu vực sâu trong đất liền các tỉnh trên có gió giật cấp 7-8. Trong đó thời gian ảnh hưởng mạnh nhất là từ chiều nay cho đến trưa mai.

Cũng do ảnh hưởng của bão Côn Sơn, từ nay đến ngày mai (12.9) ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Từ ngày 12-14.9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Từ nay đến ngày 12.9, các tỉnh Bình Định và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm.