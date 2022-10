Bão số 6 suy yếu dần, di chuyển về vùng biển Trung Bộ, không khí lạnh tăng cường xuống Bắc Bộ

(QNO) - Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h. Trong 12 giờ tới bão có khả năng suy yếu dần.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 6. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 16 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông Bắc.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 48 giờ tới):

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Biển động dữ dội.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Ảnh chụp từ Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Vùng biển Quảng Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Nước dâng, sóng cao từ 3,0-4,0m. Biển động mạnh.

* Chiều 18/10, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Ngày 19/10, bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu bão số 6 và nhiễu động trong đới gió Đông, từ trưa chiều 19/10 đến ngày 20/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ C. Khu vực trung du, vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 16-18 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; cục bộ có mưa to; ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 29-31 độ C.