BHXH tỉnh trao tặng 20 suất quà tết cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Lãnh đạo công an tỉnh thăm, tặng quà Tết ở các huyện miền núi, biên giới

THÀNH CÔNG - MINH TUẤN | 15/01/2022 - 14:51

(QNO) - Đoàn công tác của Công an tỉnh vừa có chuyến thăm hỏi, tặng quà chúc Tết Công an huyện, cấp ủy, chính quyền, Công an xã chính quy, người có uy tín và các đồn biên phòng tại các huyện miền núi Nam Giang, Tây Giang.