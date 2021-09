Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Đảm bảo an toàn tính mạng người dân là ưu tiên trên hết (clip)

Bão số 5 gây mưa to ở nhiều nơi

H.PHÚC | 11/09/2021 - 06:34

(QNO) - Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ nối với hoàn lưu bão số 5, trong 24 giờ qua, nhiều nơi trong tỉnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to, đến mưa rất to.