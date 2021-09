(QNO) - Chiều nay 11.9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến kiểm tra công tác phòng chống bão tại xã Tam Quang (Núi Thành). Cùng đi có lãnh đạo huyện Núi Thành.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra công tác phòng chống bão tại xã Tam Quang. Ảnh: VĂN PHIN

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đến kiểm tra công tác phòng tránh bão tại âu thuyền An Hòa. Đây là âu thuyền do tỉnh đầu tư xây dựng, có sức chứa 1.200 tàu cá, hiện có 150 tàu cá trú bão. Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị địa phương kiểm tra lại mức độ an toàn cho tàu thuyền tại âu thuyền; vận động ngư dân đưa tàu thuyền trú ẩn đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Kiểm tra tại cảng cá An Hòa, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị, cùng với triển khai các biện pháp phòng tránh bão cần kiên quyết thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang tại khu mua bán hải sản. UBND huyện Núi Thành và xã Tam Quang tiếp tục phối hợp với các đồn biên phòng theo dõi, nắm chắc số lượng tàu thuyền trên biển. Được biết xã có 27 tàu cá đang ở Biển Đông và đã tìm được nơi trú ẩn an toàn.

Đồng chí Phan Việt Cường cũng yêu cầu địa phương vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ các công trình dân sinh. Rà soát, kiên quyết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tiếp tục thông tin kịp thời đến nhân dân về diễn biến bão số 5 để chủ động các biện pháp phòng tránh.