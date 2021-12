Bờ biển Hội An lo ngại sạt lở nặng sau bão số 9

(QNO) - Sáng nay 19.12, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (khu vực miền Trung) đã kiểm tra, khảo sát tình hình sạt lở bờ biển Cửa Đại (Hội An) trước diễn biến phức tạp của bão số 9.

Đại diện Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển Cửa Đại. Ảnh: Q.T

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và bão số 9, tại đảo Cù Lao Chàm và toàn bờ biển Hội An xuất hiện sóng lớn và gió giật mạnh. Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, lo nhất của Hội An là nguy cơ nước biển dâng sau bão. Đoạn bờ biển qua Hội An hiện đang sạt lở nghiêm trọng. Nếu tiếp tục tái diễn tình trạng nước biển dâng sau bão như cơn bão số 13 năm 2020 thì chắc chắn sạt lở sẽ nghiêm trọng hơn.

Bờ biển Cửa Đại sáng nay 19.12. Ảnh: Q.T

Đối với xã đảo Tân Hiệp, Hội An đã chỉ đạo địa phương chủ động rà soát, nhất là ở thôn Bãi Hương. Phương án sơ tán các hộ sát bờ biển, sát chân núi ở nhà tạm, nhà trệt vào khu vực an toàn sẽ được thực hiện xong trong chiều nay 19.12. Tùy theo diễn biến thực tế của bão số 9 thì số lượng hộ phải di dời sẽ được quyết định với từng cấp độ cụ thể.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (khu vực miền Trung) đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó của chính quyền TP.Hội An; đồng thời đề nghị thành phố cần theo dõi chặt chẽ, chủ động báo cáo kịp thời với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng như các cơ quan cấp trên liên quan nếu có sự cố phát sinh ngoài thẩm quyền do ảnh hưởng của cơn bão số 9.