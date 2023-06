Bộ đội biên phòng tiếp sức sĩ tử thi tốt nghiệp THPT

Vì một kỳ thi an toàn

THÀNH CÔNG | 28/06/2023 - 09:30

Được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an toàn tỉnh dự lường nhiều tình huống, bố trí cán bộ chiến sĩ bám sát kế hoạch triển khai, vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.