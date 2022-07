Bộ đội Biên phòng tỉnh bàn giao nhà “Mái ấm biên cương”

(QNO) – Sáng nay 20.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Cẩm An (TP.Hội An).

Bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho cho đình ông Đinh Cư. Ảnh: HỒNG ANH

Ngôi nhà được bàn giao cho gia đình ông Đinh Cư (57 tuổi, trú tại Khối phố An Bàng, phường Cẩm An). Gia đình ông Cư là gia đình chính sách, thờ cúng 2 liệt sĩ là bố ruột và mẹ vợ), đồng thời là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Cẩm An.

Sau thời gian thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích gần 50m2, kinh phí xây dựng hơn 90 triệu đồng (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình đóng góp hơn 40 triệu đồng) đã hoàn thành. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại, dân quân, đoàn viên thanh niên địa phương đã huy động nhiều ngày công lao động vận chuyển vật liệu, xây dựng, lợp mái nhà, lắp đặt thiết bị điện giúp gia đình tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.