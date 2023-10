Bổ sung nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

(QNO) - Bổ sung nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT); cho phép xuất trình căn cước công dân, giấy tờ trên VNeID khi đi khám chữa bệnh BHYT... là những quy định mới của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật BHYT.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị định 146/2018 về hướng dẫn Luật BHYT. Nghị định 75 có hiệu lực từ ngày 3/12/2023.



Nghị định 75 cho phép xuất trình căn cước công dân, giấy tờ trên VNeID khi đi khám chữa bệnh. Trong khi trước đó Nghị định 146 quy định khi đi khám chữa bệnh, người bệnh phải xuất trình thẻ BHYT.

Nghị định 75 bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT là: người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo quy định tại Nghị định 75, nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT, gồm: người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.