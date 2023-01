Cả nước có 50 người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

(QNO) - Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 31/12/2022 đến 2/1/2023), toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 50 người và bị thương 51 người.

So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn giao thông tăng 19 vụ (tăng 29,7%), tăng 12 người chết (tăng 31,6%), tăng 16 người bị thương (tăng 45,7%).

Tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ cơ bản được bảo đảm. Lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào cuối ngày 30/12/2022 và ngày 2/1/2023 do người dân di chuyển về quê và quay trở lại các thành phố lớn, đến các điểm du lịch; các phương tiện di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông đúng nội quy các phương án nên tình hình ùn ứ giao thông trên các tuyến nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định, bình thường.

Về công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.872 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 37,5 tỷ đồng, tạm giữ 6.540 phương tiện vi phạm (388 ô tô, 6.096 mô tô, 57 phương tiện khác), tước 3.603 giấy phép lái xe các loại.

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, do dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày nên lưu lượng người dân về quê, đi du lịch tăng cao, tập trung tại các đầu mối giao thông chính và trên các trục giao thông trọng điểm ra vào các đô thị lớn, đặc biệt là tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Công tác chuẩn bị và triển khai có hiệu quả phương án tổ chức giao thông vận tải và tăng cường tuần tra, kiểm soát nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Tuy nhiên, tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2022, vẫn còn tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.