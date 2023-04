Các cấp công đoàn thực hiện nhiều phong trào đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

(QNO) - Sáng nay 28/4, Liên đoàn Lao động Quảng Nam tổ chức tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: D.L

LĐLĐ tỉnh đã thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Các cấp công đoàn đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, thi đua cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động... thu hút hàng ngàn đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia với các nội dung như tổ chức dọn vệ sinh, trồng cây cải thiện môi trường và sáng kiến cải tiến thiết bị máy móc góp phần giảm thiểu tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh...

Các cấp công đoàn tích cực tham gia với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng LĐ tổ chức thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các đơn vị được khen thưởng trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: D.L

Các cấp công đoàn đã nỗ lực, tập trung thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Kết thúc giai đoạn 1 đã có 4.634 sáng kiến đã nộp, đạt 121,6% so với chỉ tiêu.

LĐLĐ cùng các sở, ngành đã kiểm tra việc thực hiện các qui định của pháp luật về công tác ATVSLĐ tại 20 doanh nghiệp trên đia bàn tỉnh; LĐLĐ tỉnh tổ chức giám sát 1 cơ quan hành chính và 5 doanh nghiệp. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với các phòng ban chuyên môn cùng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát tại 92 doanh nghiệp. Thông qua kiểm tra, giám sát đề nghị các doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến công tác hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm và tổ chức khắc phục những tồn tại thiếu sót.

Tính đến 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 145 vụ TNLĐ, có 153 người bị TNLĐ, trong đó số người bị thương nặng 16 người, 4 người chết. Số vụ tai nạn giao thông được coi là TNLĐ 9 vụ làm 9 người chết. Các vụ TNLĐ, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh đều có đại diện LĐLĐ tỉnh tham gia điều tra. Đến thời điểm hiện tại có 13 vụ đã hoàn tất quá trình điều tra và kết luận, 2 vụ cơ quan công an đang xem xét hồ sơ theo thẩm quyền.