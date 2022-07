Các cơ quan, đơn vị thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

(QNO) - Sáng nay 26.7, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đến thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) tại huyện Đại Lộc do đơn vị nhận phụng dưỡng.

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm và tặng quà Mẹ VNAH. Ảnh: M.H

Tại huyện Đại Lộc hiện có 9 Mẹ VNAH do Công an tỉnh nhận phụng dưỡng còn sống. Đến thăm các mẹ, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các mẹ. Những cống hiến, hy sinh đó luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trân trọng và tri ân.

* Chiều 26.7, Sở Nội vụ Quảng Nam đến thăm và tặng quà Mẹ VNAH Võ Thị Đặc (SN 1932, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) do đơn vị nhận phụng dưỡng từ năm 2015. Mẹ Võ Thị Đặc có chồng và một người con là liệt sĩ. Lãnh đạo Sở Nội vụ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của mẹ và chúc mẹ luôn sống khỏe, sống vui cùng con cháu.