Các nhà máy thủy điện chủ động ứng phó mùa mưa bão

(QNO) - Trước mùa mưa bão, các nhà máy thủy điện trên địa bàn Quảng Nam chủ động hoàn thành việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy móc vận hành, đảm bảo an toàn hồ đập, phối hợp nhịp nhàng với các địa phương vùng hạ du ứng phó các tình huống có thể xảy ra.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty CP Thủy điện A Vương kiểm tra hệ thống thông tin, máy phát dự phòng tại đập thủy điện

Kiểm tra an toàn hồ đập trước mùa mưa

Nhà máy thủy điện A Vương (xã Mà Cooih, Đông Giang) được xây dựng trên nhánh sông A Vương, thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, có công suất 210MW, dung tích hồ chứa 343 triệu mét khối. Hàng năm, để chủ động ứng phó với mưa bão, Công ty CP Thủy điện A Vương - chủ đầu tư của nhà máy thủy điện này luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo đó, nhà máy thường xuyên kiểm tra, xử lý các bất thường về thiết bị kỹ thuật, trạm điện, máy phát dự phòng diesel, vận hành thử cửa van cung, kiện toàn bộ máy các đội xung kích. Năm nay, đơn vị lên các phương án cụ thể, thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, kiểm tra, theo dõi chặt chẽ công tác vận hành các công trình.

Ông Ngô Xuân Thế - Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương cho biết, thời điểm này, đơn vị kiện toàn bộ máy ban chỉ huy, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với phương châm “4 tại chỗ".

“Công ty hoàn chỉnh báo cáo hiện trạng an toàn đập, phương án ứng phó thiên tai, đảm bảo các thiết bị ở trạng thái vận hành tin cậy trước mùa lũ. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết về nhân lực, vật tư, phương tiện, thiết bị, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng ứng phó giảm nhẹ thiệt hại khi có thiên tai hoặc sự cố xảy ra” - ông Thế nói.

Công ty Thủy điện Sông Tranh thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị máy móc vận hành

Tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh, đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa bão luôn đặt lên hàng đầu. Qua kiểm tra công tác sửa chữa, bảo dưỡng, an toàn đập của nhà máy này mới đây, đoàn công tác liên ngành của tỉnh, Bộ Công Thương đều khẳng định, đập thủy điện Sông Tranh hoạt động bình thường, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Theo Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, đơn vị đã lên phương án diễn tập phòng tránh giảm nhẹ thiên tai với các tình huống giả định như: xử lý sự cố mất nguồn cung cấp cho đập tràn, xử lý sự cố cửa xả tràn không mở được khi tiến hành xả lũ..., để từ đó đưa ra các phương án nhằm chủ động trong việc vận hành, điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn cho công trình và hồ đập và sẽ tổ chức diễn tập trong những ngày cuối tháng 8.2022.



Bên cạnh đó, công ty tiếp tục kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị; chuẩn bị sẵn sàng các vật tư cần thiết để xử lý nhanh chóng khi có sự cố hệ thống thiết bị tại đập tràn.

Phối hợp chặt với hạ du

Kiểm tra mốc báo lũ, phát thử trạm loa cảnh báo xả tràn vùng hạ du Nhà máy thủy điện A Vương. Ảnh: V.L

Công ty CP Thủy điện A Vương phối hợp chặt chẽ với các địa phương vùng hạ du xây dựng phương án phối hợp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo đó cung cấp thông tin, số liệu, chế độ quan trắc, dự báo mùa lũ, công tác thông báo hàng ngày; thực hiện các chế độ vận hành bình thường, vận hành giảm lũ cho hạ du, vận hành bảo đảm an toàn công trình, vận hành trong tình huống bất thường.

Ông Thế cho biết thêm, trong năm 2022, Công ty CP Thủy điện A Vương đại diện các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia đã ký kết biên bản với Đài Phát thanh - Truyền hình (QRT) tỉnh phát sóng quy trình vận hành nhà máy thủy điện, các khuyến cáo trong phòng tránh thiên tai bão lũ trên sóng QRT trong 4 tháng mùa mưa. Phát thử 15 trạm cảnh báo xả tràn từ xa, kiểm tra 72 cột mốc lũ đã xây dựng vùng hạ du nhà máy thuộc huyện Đại Lộc.

Nhà máy thủy điện A Vương nghiêm túc đánh giá hiện trạng của các hạng mục công trình hồ - đập, cửa xả tràn; tăng cường cảnh báo đến nhân dân vùng hạ du khi vận hành phát điện và xả tràn hồ chứa.

Trong khi đó, Công ty Thủy điện Sông Tranh phối hợp với Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3, Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 4 tổ chức truyền thông tại 4 huyện Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức và Nông Sơn, nhằm mục đích để người dân nắm quy trình vận hành điều tiết hồ chứa, cũng như an ninh, an toàn hồ đập của 3 nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, Sông Tranh 3 và Sông Tranh 4.

Công ty Thuỷ điện Sông Tranh cũng cho biết, đơn vị đã xây dựng 6 trạm cảnh báo lũ ở 3 huyện Tiên Phước, Hiệp Đức và Nông Sơn; xây dựng 1 hệ thống còi hụ ở hạ du; phối hợp với Trung tâm văn hoá, truyền thanh, truyền hình ở 4 huyện để tuyên truyền, phổ biến các nội dung về thời tiết, thiên tai, tình hình điều tiết hồ chứa trong mùa mưa lũ. Đặc biệt, để người dân và chính quyền nắm bắt thông tin được nhanh chóng, chính xác, công ty này còn hợp đồng với Mobiphone, Viettel thuê bao gói tin nhắn SMS nhằm cung cấp thông tin nhanh nhất đến người dân.

Sở Công Thương thông tin, thời điểm này lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm tra mức độ an toàn hồ đập tại các nhà máy thủy điện. Đến nay hầu hết các nhà máy thủy điện công suất lớn đã hoàn thành duy tu và bảo dưỡng các hệ thống cảnh báo thiên tai vùng hạ du, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt...

Những năm qua, Quy chế vận hành liên hồ chứa,19 đơn vị thủy điện và các địa phương vùng hạ du phối hợp thực hiện khá hiệu quả về công tác cảnh báo, dự báo mưa lũ, xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.