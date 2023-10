Các nhà máy thủy điện phải tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa và theo lệnh điều tiết của chính quyền địa phương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 15/10, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 400mm, riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300-500mm, có nơi trên 800mm; ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Đáng lưu ý, từ 16-17/10, dự báo từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn có mưa lớn, lượng mưa 150-300mm, có nơi trên 700mm. Sau 17/10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, ngày 15/10 Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) ban hành Công điện số 82 chỉ đạo cho các đơn vị 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên, người đại diện phần vốn tại các công ty cổ phần chủ động ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất và ngập úng.

EVNCPC yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các phương án ứng phó; tăng cường kiểm soát an toàn tại các vị trí xung yếu, sạt lở; chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để thực hiện và hỗ trợ khắc phục sự cố, các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chỉ triển khai kiểm tra và khắc phục sự cố trên lưới điện khi bảo đảm các điều kiện an toàn cho các lực lượng tham gia. Cần phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương thực hiện ứng phó, tập trung khắc phục hậu quả của mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất đảm bảo an toàn cho người dân.

Các đơn vị quản lý vận hành các nhà máy thủy điện tuân thủ các quy trình vận hành liên hồ/đơn hồ, lệnh điều tiết của chính quyền; triển khai phương án bảo đảm an toàn hồ đập, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân trong các tình huống xả lũ.

Thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết và các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để chủ động triển khi các biện pháp ứng phó kịp thời.