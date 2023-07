Cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo

(QNO) - Ngày 21/7, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Kế hoạch với mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và trẻ em sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo.

Theo chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023, phấn đấu tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo giảm xuống 1% so với năm 2022; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể gầy còm sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo giảm 0,7 - 1% so với năm 2022; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ học đường từ hơn 5 tuổi đến 16 tuổi thể thấp còi sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo giảm 1% so với năm 2022.

Phấn đấu tối thiểu 60% trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và phụ nữ mang thai sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo được cung cấp viên đa vi chất từ khi phát hiện mang thai đến 1 tháng sau sinh.

Năm 2023, tăng tỷ lệ trẻ em 6 - 23 tháng tuổi sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo ăn bổ sung đúng tối thiểu 5% so với năm 2022. Tỷ lệ hộ gia đình nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng trong tình huống khẩn cấp trên địa bàn các huyện nghèo đạt tối thiểu 80%.

Đối tượng hỗ trợ trực tiếp gồm trẻ em dưới 16 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú, hộ gia đình, cơ sở y tế, trường học trên địa bàn các huyện nghèo; trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở các huyện còn lại.

Phạm vi thực hiện trên địa bàn các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Tiên Phước, Hiệp Đức, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc.