Cần có chính sách hỗ trợ các xã vùng biên giới, hải đảo trong phòng chống mua bán người

(QNO) - Sáng nay 27/3, đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Nam về việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống mua bán người giai đoạn 2012 - 2022. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Nam sáng 27/3. Ảnh: H.Q

Theo báo cáo tại buổi làm việc, những năm qua, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán trong và ngoài nước diễn ra phức tạp, hoạt động xuyên quốc gia, tập trung chủ yếu qua tuyến biên giới với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia...

Trước tình hình này, các sở, ban ngành của Quảng Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tội phạm mua bán người, tệ nạn xã hội, nhất là tập trung nhóm có nguy cơ cao như phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời truyền thông về phòng chống mua bán người trên không gian mạng để ngăn ngừa tình trạng lừa gạt, lôi kéo, lừa bán nạn nhân của tội phạm mua bán người.



Hơn 10 năm qua, ngành chức năng của tỉnh đã khởi tố, điều tra 9 vụ án với 17 bị can liên quan đến tội mua bán người. Trong đó, Công an tỉnh điều tra, đề nghị truy tố đối với 15 bị can thuộc 7 vụ án; đang tạm đình chỉ điều tra 2 vụ án với 2 bị can do 2 bị can này đang thuộc diện truy nã.

Ngành chức năng của tỉnh cũng tiếp nhận, hỗ trợ 23 nạn nhân bị mua bán trở về, trong đó 8 nạn nhân là người ngoại tỉnh. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, thuộc các dân tộc ít người, sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trình độ học vấn thấp, thiếu hiểu biết về pháp luật. Các nạn nhân này sau khi được tiếp nhận đều được hỗ trợ về học nghề, học văn hóa, tạo việc làm, vay vốn. Qua đó, đảm bảo thu nhập, hòa nhập với cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.Q

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đặt các câu hỏi liên quan đến việc hỗ trợ, trợ giúp pháp lý cho nạn nhân mua bán người; công tác tuyên truyền cho người dân vùng biên giới, hải đảo; vấn đề người Việt Nam đi lao động nước ngoài; kết hôn với người nước ngoài...

Đề xuất với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng cần có chính sách hỗ trợ các xã vùng biên giới, hải đảo trong công tác phòng chống mua bán người. Đồng thời có phương án phòng chống mang tính rộng rãi trong cộng đồng; nâng cao vai trò già làng, người có uy tín trong tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức người dân vùng cao về phòng chống mua bán người.