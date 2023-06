Cẩn trọng với cháy xe

Hàng loạt vụ cháy xe khi đang lưu thông trên đường hoặc cháy xe nơi công cộng gây thiệt hại nặng về tài sản, nguy hiểm đến sức khỏe của người trên xe và người đi đường. Bộ Công an mới đây đã phát đi khuyến cáo áp dụng các giải pháp an toàn.

Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia chữa cháy vụ cháy ô tô tại cây xăng Tuyết Mai. Ảnh: T.C

Thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 7 vụ cháy xe. Rất may, các vụ cháy này đa số được ứng cứu kịp thời, không gây thương vong về người, khống chế không để cháy lan.

Điển hình như vụ cháy ô tô tải đậu đỗ tại cây xăng Tuyết Mai (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) vào ngày 15/2/2023 gây thiệt hại nặng về tài sản. Xe tải BKS 92C-048.91 cùng toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi, ngọn lửa bùng phát mạnh cháy lan đến container đậu đỗ bên cạnh, gây nguy hiểm trực tiếp đến cây xăng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời điều phương tiện, lực lượng đến ứng cứu, đảm bảo an toàn cho cây xăng. Tiếp đó, vào tháng 3, một xe bán tải lưu thông trên quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Giác (Bắc Trà My) cũng bất ngờ bốc cháy. Xe bán tải bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may, cả hai vụ cháy không gây thương vong.

Trước những nguy cơ cháy nổ phương tiện giao thông, Bộ Công an cũng đã khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp phòng tránh. Theo đó, chủ xe phải đảm bảo an toàn, hạn chế lắp đặt thêm các thiết bị, phụ kiện có tiêu thụ điện để không bị quá tải về điện. Các chủ xe cần tuân thủ quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng xe theo quy định, thực hiện ở những nơi có uy tín, bảo đảm chất lượng.

Chủ xe cần chủ động kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố, hỏng hóc khi có dấu hiệu khác thường, tắt máy xe khi đỗ xe và để xa nơi có nguồn lửa, nguồn nhiệt. Bên cạnh việc tự trang bị các bình chữa cháy trong ô tô, người sử dụng phương tiện nên sử dụng nhiên liệu đảm bảo chất lượng, không để chất dễ cháy, dễ bắt lửa trong xe.

Bộ Công an cũng yêu cầu các đơn vị sản xuất, lắp ráp chú trọng tăng hệ số an toàn của hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và các vật liệu chế tạo phù hợp điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở một số vùng.

Đối với các điểm trông giữ ô tô, xe máy, phải trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy theo quy định và theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát PCCC. Chủ các tòa nhà có dịch vụ trông giữ ô tô, xe máy trong ga ra, trong nhà, dưới các tầng hầm phải lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, kiểm tra, bảo trì thường xuyên để bảo đảm hiệu quả chữa cháy.

Khi có sự cố cháy nổ hoặc phát hiện có khói, nhiệt độ bất thường, tài xế xe được khuyến cáo tắt khóa điện, đỗ dựng xe ở xa nơi tập trung người, cách xa nơi có nhiều chất dễ cháy, đưa người thoát khỏi xe và tìm cách chữa cháy.

Trong tình huống khẩn cấp, cần gọi điện báo ngay cho cơ quan Cảnh sát PCCC theo số điện thoại 114 hoặc cho công an, chính quyền địa phương… nơi gần nhất để phối hợp chữa cháy, có biện pháp xử lý phù hợp.