“Cánh tay nối dài” bảo vệ bình yên cho thành phố

(QNO) - Thời gian qua, TP.Tam Kỳ đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ở địa phương.

Công an TP.Tam Kỳ tuyên truyền pháp luật cho công nhân tại khu công nghiệp. Ảnh: L.D

Đa dạng hình thức phổ biến pháp luật



Để công tác giữ gìn an ninh trật tự và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội đạt hiệu quả, Công an TP.Tam Kỳ chú trọng việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho người dân với nhiều cách làm sáng tạo.

Điển hình để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an thành phố phối hợp Thành đoàn Tam Kỳ tổ chức 3 hội thi “Phát thanh thanh niên online”; "Vẽ tranh về an ninh trật tự (ANTT) - chủ đề Vì thành phố bình yên”; “Tìm hiểu kiến thức về an ninh, trật tự” với nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng, biện pháp tự phòng, tự quản về ANTT, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông... thu hút nhiều đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia.

Em Trần Thị Kim Ngọc (phường Hòa Hương) chia sẻ, cuộc thi là sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên, giúp mỗi người trẻ nâng cao ý thức trách nhiệm tôn trọng pháp luật, đồng thời có thể trở thành những tuyên truyền viên chia sẻ kiến thức, kỹ năng đến gia đình, người thân, cộng đồng.

Theo Trung tá Mai Văn Hiển - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ, thanh niên là đối tượng tham gia nhiều hoạt động liên quan đến an ninh trật tự, trong khi đó, cách tuyên truyền truyền thống không đến được nhiều với đối tượng này. “Qua mỗi cuộc thi, mong muốn các em thanh thiếu niên tự nâng cao trách nhiệm trong hành vi ứng xử, có cử chỉ đẹp, sống lành mạnh, tuân thủ pháp luật, đồng thời đóng góp những ý tưởng, hỗ trợ lực lượng công an trong đảm bảo ANTT” - Trung tá Hiển nói.

Không dừng lại ở những khẩu hiệu, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân được thực hiện thực chất, phù hợp với nhu cầu từng địa phương, khu vực.

Cũng theo Trung tá Mai Văn Hiển, công tác tuyên truyền được thực hiện theo hướng đa dạng hình thức, đổi mới nội dung, sử dụng công nghệ, lan tỏa trên các trang mạng xã hội đem lại hiệu quả tích cực trong phòng ngừa tội phạm.

Trong đó, hướng đến tuyên truyền trực quan sinh động, chọn những vấn đề sát sườn, liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày để tuyên truyền, hướng dẫn như cách phòng ngừa cháy nổ tại hộ gia đình, cách sử dụng bình chữa cháy, cách thoát khỏi đám cháy, hay cách đảm bảo an toàn, phòng ngừa trộm cắp...

Công tác tuyên truyền pháp luật luôn được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng. Ảnh: Công an Tam Kỳ

Xây dựng lực lượng nòng cốt

Mô hình “Tổ tự quản 5 trong 1” do UBND xã Tam Thăng thành lập đang phát huy hiệu quả. Tại thôn Vĩnh Bình (Tam Thăng), địa bàn có Khu công nghiệp Tam Thăng, thường xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, "Tổ tự quản 5 trong 1" của thôn luôn hoạt động tích cực.

Với gần 20 thành viên, được chia thành các tổ, hàng đêm "Tổ tự quản 5 trong 1" tham gia tuần tra các tuyến đường quanh thôn. Khi xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, các thành viên trong tổ luôn có mặt kịp thời, phối hợp công an bảo vệ hiện trường, sơ cứu người bị nạn, hay bắt giữ người phạm tội ...

Các thành viên của tổ còn trực tiếp tham gia phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão, phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng, tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch bệnh hay giúp đỡ, động viên những người vi phạm tái hòa nhập cộng đồng. Hiện trên địa bàn xã Tam Thăng có 6/8 thôn có Tổ tự quản 5 trong 1 phát huy hiệu quả.

Lực lượng bảo vệ dân phố là cánh tay đắc lực của công an trong đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Ảnh: L.D

Thời gian qua, Tam Kỳ chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT tại cơ sở gắn với phong trào “2 giữ về ANTT”.

Từ đầu năm đến nay, 85 thôn, khối phố thuộc thành phố đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng, tham gia. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như “Tổ tự quản 5 trong 1” tại xã Tam Thăng; “Camera an ninh” tại phường Trường Xuân, xã Tam Ngọc; "chốt gác an ninh, trật tự” tại phường An Mỹ; “phát thanh an ninh” tại phường Tân Thạnh, Hoà Hương…

Trung tá Mai Văn Hiển cho biết thêm, xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở sẽ góp phần làm tốt công tác đảm bảo ANTT tại địa phương, bởi lực lượng công an không thể đảm đương mọi nhiệm vụ, vì thế cần có những “cánh tay nối dài” như lực lượng bảo vệ dân phố, công an viên ở các thôn, dân phòng, bảo vệ ở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, những quần chúng tốt ...

Nhờ xây dựng được nhiều mô hình ANTT hiệu quả nên từ đầu năm 2022 đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều tin báo tố giác tội phạm có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, phá 38 vụ phạm pháp hình sự, 4 vụ án về kinh tế, 21 vụ đánh bạc, 22 vụ sử dụng trái phép chất ma túy...