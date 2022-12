Cấp phát 30 tấn gạo hỗ trợ đồng bào khó khăn

Thông tin từ MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My, ngày 25/12 đơn vị này tiếp nhận 30 tấn gạo và cấp phát tận tay cho 1.200 hộ dân, hầu hết là đồng bào Ca Dong, Co có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng cao Trà Giáp, Trà Giác, Trà Ka và Trà Đốc (25kg gạo/hộ). Số gạo này do một nhà hảo tâm tại TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Lãnh đạo ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Trà My trao tặng 100 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My để hỗ trợ người dân thiệt hại do thiên tai năm 2022.

Trước đó, Mặt trận huyện tiếp nhận nguồn tài trợ an sinh xã hội 100 triệu đồng do Agribank Chi nhánh huyện Bắc Trà My trao hỗ trợ bà con, nhân dân trên địa bàn bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ trong năm 2022.

Việc tiếp nhận gạo và các nguồn hỗ trợ xã hội cấp phát cho người dân gặp khó khăn, góp phần giúp bà con đón tết cổ truyền năm 2023 được đầm ấm.