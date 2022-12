Chăm lo đời sống hội viên cựu chiến binh

Huy động nguồn lực từ những hội viên cựu chiến binh làm kinh tế giỏi để chăm lo, hỗ trợ cho gia đình hội viên khó khăn, đó là cách làm mà nhiều năm qua Hội Cựu chiến binh phường Minh An (Hội An) thực hiện linh hoạt, để không hội viên nào bị bỏ lại phía sau.

Từ khi có căn nhà mới, đời sống gia đình CCB Phan Ba được ổn định hơn. Ảnh: H.Q

Giúp đỡ hội viên khó khăn

Sau 3 năm tham gia cuộc chiến chống quân Pôn Pốt trên đất Campuchia, năm 1983 ông Phan Ba (phường Minh An,Hội An) trở về địa phương xây dựng cuộc sống.

Gia cảnh khốn khó, quanh năm ông Ba sống nhờ nghề chài lưới trên sông kiếm sống qua ngày và nuôi 3 con nhỏ. Nhưng quần quật cả mấy chục năm, ông Ba cũng không dư dả đồng nào, đến nỗi căn nhà tạm cũ kỹ, xập xệ cũng chẳng đủ kinh phí sửa sang.

Nắm bắt hoàn cảnh hội viên Phan Ba, năm 2019 Hội CCB phường Minh An huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ 30 triệu đồng tiền mặt và 30 triệu đồng vật liệu xây dựng để ông xây căn nhà mới. Nhờ đó, ông Ba có nơi ở ổn định, an tâm mỗi mùa mưa lũ tràn về.

“Trước mùa mưa 2019, nghe tin bão lũ thì lòng tôi lại phập phồng, luôn sẵn sàng tâm thế di dời đến nơi cao ráo. Giờ có nhà kiên cố nên có lũ thì di chuyển đồ đạc lên gác, yên tâm đi tránh trú. Và cũng nhờ có nhà mới, gia đình thoát nghèo, cuộc sống ổn định hơn” - ông Ba nói.

Đến nay, bên cạnh hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cho hội viên CCB, Hội CCB phường Minh An còn huy động sự đóng góp của hội viên, hỗ trợ em Nguyễn Thị Phương Thanh (con CCB Nguyễn Văn Chuẩn).

Ông Phạm Chiên - Chủ tịch Hội CCB phường Minh An cho biết, ông Chuẩn thất nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh, còn vợ và con gái đầu đau nặng. Hiện cả gia đình phải ở nhà thuê, cuộc sống rất khó khăn. Em Nguyễn Thị Phương Thanh cách đây 2 năm là sinh viên Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), nếu không được hỗ trợ có nguy cơ nghỉ ngang việc học.

Hội CCB phường Minh An đã hỗ trợ mỗi tháng khoảng 1,2 triệu đồng trong suốt 2 năm cuối đại học để em Thanh có tiền trang trải việc học. Đến nay, Thanh ra trường và đã có việc làm ổn định, phụ giúp ba mẹ.

“Hai năm cuối đại học khoản kinh phí cho việc sinh hoạt và học tập rất nhiều. Trong lúc hoàn cảnh gia đình khốn khó, may mắn em nhận được nguồn hỗ trợ kịp thời từ Hội CCB phường Minh An. Điều này giúp em trang trải một phần chi phí sinh hoạt, an tâm học tập và hoàn thành con đường đại học của mình” - Thanh nói.

Gắn kết hội viên

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Hội An năm 2022, rất nhiều hội viên CCB phường Minh An phải cách ly tại nhà và thực hiện các biện pháp giãn cách. Để hỗ trợ hội viên, Hội CCB phường Minh An đã huy động nhà hảo tâm hỗ trợ rau củ quả, nhu yếu phẩm để trao tặng hội viên. Đồng thời tổ chức mô hình đi chợ miễn phí cho hội viên.

“Hội viên cần đi chợ hay muốn mua sắm gì, chúng tôi tập hợp danh sách, phân công nhau đi chợ và mang đến tận nhà cho hội viên. Mô hình này chúng tôi duy trì liên tục trong nhiều đợt dịch, giúp hội viên vượt qua khó khăn, yên tâm cách ly và điều trị” - ông Phạm Chiên nói.

Nguồn lực để tổ chức các chương trình, hoạt động của Hội CCB phường Minh An đều nhờ sự đóng góp của các hội viên. Ông Phạm Chiên cho biết, nhiều hội viên đang là chủ doanh nghiệp du lịch, homestay. Khi trao đổi, đề xuất mô hình hay hoạt động, các hội viên đều nhiệt tình ủng hộ. Nhờ đó, Hội CCB phường Minh An có kinh phí duy trì hoạt động trao quà tết cho hội viên khó khăn, quà 27/7 cho thương binh và xây dựng quỹ khuyến học cho con em CCB học giỏi.

“Không dễ dàng để huy động nguồn lực và đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ hội viên. Chúng tôi đã chứng minh bằng hiệu quả hoạt động hội có thể thu hút hội viên CCB tham gia các phong trào.

Tiêu biểu nhất, chúng tôi duy trì các hoạt động nấu bánh chưng dịp tết và các hoạt động văn hóa, thể thao để gắn kết hội viên. Đồng thời, tạo cơ hội để hội viên hiểu rõ đời sống, hoàn cảnh của nhau để có giải pháp hỗ trợ kịp thời” - ông Chiên cho biết.