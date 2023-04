Chấn chỉnh trung tâm đăng kiểm tự ý ra yêu cầu làm khó người dân

Khởi tố 13 bị can tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 9201D

P.V | 07/02/2023 - 12:19

(QNO) - Ngày 7/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về tội “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 9201D thuộc Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam.