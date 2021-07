Cháy nhà trong đêm khiến hai vợ chồng ở xã Trà Nam tử vong

(QNO) - Sáng nay 31.7, ông Nguyễn Thành Phương - Chủ tịch UBND xã Trà Nam (Nam Trà My) cho biết, khoảng 22 giờ tối qua 30.7 xảy ra vụ hỏa hoạn tại một nhà dân ở thôn 3 khiến hai vợ chồng chết cháy.

Vụ cháy khiến vợ chồng anh N.Q.C. tử vong. Ảnh: VĂN THỌ

Nạn nhân là anh N.Q.C. (SN 1988) và vợ là chị L.T.T.S. (SN 1990).

Do lửa bùng phát lúc đêm khuya và gặp gió nồm thổi mạnh nên công tác cứu hỏa tại chỗ hết sức khó khăn. Toàn bộ nhà cửa và tài sản đều bị thiêu rụi. Vợ chồng anh C. còn có một con nhỏ gần 5 tuổi nhưng tối qua ở nhà ông bà nội nên thoát nạn.

Được biết chị S. là giáo viên mẫu giáo ở xã Trà Nam, còn anh C. bán tạp hóa. Nguyên cháy vụ cháy đang được Công an tỉnh và Công an huyện Nam Trà My phối hợp điều tra.