Cháy nhà trong khu phố cổ Hội An

(QNO) - Khoảng 22 giờ tối qua 7.8 xảy ra hỏa hoạn tại một ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An.

Người dân chữa cháy trước khi lực lượng chức năng có mặt. Ảnh: L.H

Chủ nhân ngôi nhà là ông Hà Văn Nhật (khối phố An Định, phường Minh An). Phát hiện ngọn lửa, người dân hô hoán chữa cháy, đồng thời báo lực lượng dân quân và Công an phường Minh An. Các lực lượng kịp thời có mặt vận hành hệ thống chữa cháy mới đầu tư trong khu phố cổ với 3 họng nước lớn, xả nước mạnh để chữa cháy.

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bắc Quảng Nam (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh) cũng điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường tham gia dập lửa. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lửa lan sang các ngôi nhà liền kề.

Ông Hà Văn Nhật cho biết, đến thời điểm này gia đình chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy, tuy nhiên nhiều khả năng do chập điện. Lửa thiêu rụi một số vật dụng và dàn gỗ bên trong nhà, cháy rui mè, sập mái ngói. Thiệt hại tài sản ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.