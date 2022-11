Chỉ đạo các cơ sở giáo dục kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm

(QNO) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh đối với Sở GD-ĐT về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với đặc thù của ngành, thực hiện cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; đảm bảo 100% các bếp ăn nội trú, bán trú có hợp đồng với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và kiểm tra nguồn gốc thực phẩm.

Nghiêm cấm các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn...