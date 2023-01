Chợ hoa Tết Đà Nẵng cuối năm đại hạ giá

(QNO) - Ngày 30 Tết, những người bán hoa Tết ở Đà Nẵng đồng loạt xả hàng với giá đại hạ, hy vọng gỡ được ít vốn để về quê ăn tết.



17h chiều 30 Tết mà quật Hội An tại chợ hoa đường 2/9 Đà Nẵng vẫn còn ngổn ngang vắng người mua. Ảnh: X.L

17 giờ chiều 21/1 (nhằm 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần), có mặt tại chợ hoa Tết lớn nhất Đà Nẵng (khu vực Đài tưởng niệm đường 2/9, quận Hải Châu), trời se lạnh, hoa cảnh bày bán còn khá lớn nhưng vẫn thưa thớt người mua.

Năm nay, chợ Tết Đà Nẵng tràn ngập hoa cây cảnh khoe đủ sắc màu rợp trời trên nhiều tuyến đường như 30/4 (quận Hải Châu), Lê Thanh Nghị (quận Hải Châu), Lê Đại Hành (quận Cẩm Lệ), Nguyễn Sinh Sắc (quận Liên Chiểu)... thu hút lượng khách lớn tham quan, ngắm cảnh thành phố.

Mai từ An Nhơn, Bình Định tại chợ hoa đường 2/9 Đà Nẵng chiều 30 Tết dù hạ giá xuống 2 triệu đồng/chậu vẫn không có người mua. Ảnh: N.T.B

Tại khu vực Đài tưởng niệm đường 2/9 hoa cây cảnh khắp nơi đổ về sớm. Ông Bùi Quang Trung, một nhà vườn lớn tại xã Cẩm Hà, TP.Hội An cho biết, ngay từ ngày 9/1 (nhằm 18 tháng Chạp) ông đã tập kết hơn 500 chậu quất lớn ra khu vực này, giá bán từ 1 - 10 triệu đồng/chậu, cao hơn 30% so với năm trước do giá cả vận chuyển, nhân công tăng nhưng người mua rất chậm.

Tương tự, ông Nguyễn Quang ở xã Cẩm Hà cũng mang ra gần 1.000 chậu quất dự chợ hoa Tết Đà Nẵng từ ngày 9/1 đến 21/1 (nhằm 18 - 30 thành Chạp âm lịch) nhưng đến chiều 30 Tết vẫn còn hơn 300 chậu nằm chỏng chơ. Chiều dần buông thì giá quất cũng hạ dần… "Giá quất ban đầu từ 2-3 triệu/chậu nay xuống còn 700 nghìn đến 1 triệu đồng/chậu cũng bán, mong thu hồi vốn" - ông Quang chia sẻ.

Càng gần cuối năm, trời Đà Nẵng ấm áp lên nhưng hoa mai Bình Định vẫn "giá lạnh". Ông Đỗ Thanh Tùng ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định chuyển ra TP.Đà Nẵng hơn 200 chậu mai nhưng đến chiều 30 Tết mới bán được 1/3. "Thế là mất hơn 11 ngày màn trời chiếu đất, trả tiền mặt bằng, nuôi nhân công... nên chấp nhận bán giá vốn 2 triệu đồng/ chậu để về ăn tết vậy!" - ông Tùng than thở.

Giá các loại hoa cảnh từ 30 - 60 ngàn đồng/chậu vẫn không bán được. Ảnh: X.L

Vào lúc 20 giờ 30 Tết, người viết đến chợ hoa Tết tại đường Nguyễn Sinh Sắc (bên cạnh Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu) và khá ngạc nhiên khi thấy lượng hoa cảnh còn nhiều. Người mua hoa cảnh tấp nập. Khu vực chợ hoa này rộng gấp đôi bên đường 2/9, lượng hoa cảnh rất đa dạng, giá cũng mềm hơn.

Đẹp và giá khá "chát" là các loại hoa như hoa sao băng 30 nghìn/chậu, lan moca 60 nghìn/chậu, cúc 100 nghìn/chậu, quất lớn 300 nghìn/chậu, quất nhỏ 120 nghìn/chậu... Nhiều chủ mai cũng từ thị xã An Nhơn, Bình Định ra đây nhưng giá bán rất linh hoạt từ 700 nghìn đến 3 triệu đồng/chậu mai.

Đặc biệt, chợ hoa Liên Chiểu có nhiều nhất là các loại hoa đào. Hoa đào từ vùng cao xứ Lạng, Lào Cai, hoa đào từ tỉnh Hải Dương... cũng có mặt ở đây.

"Tết năm nay cả gia đình tôi thuê xe tải vận chuyển gần 600 gốc đào vào bán tại chợ hoa quận Liên Chiểu. Trong đó, quí nhất là 70 cây đào huyền, cao 2 - 3 mét, giá vốn 1,2 triệu đồng/cây nhưng chỉ bán được 3 cây với giá 2,5 triệu đồng/cây, đành bán tháo đồng giá 500 nghìn đồng/cây… Tính ra lỗ 170 triệu đồng, chỉ mong gỡ gạc ít vốn để đêm 30 Tết quay xe kịp tết" - ông Phú bộc bạch với người viết.