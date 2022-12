(QNO) - Chiều nay 5/12, UBND tỉnh ban hành Công điện số 7 yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển

Quảng Nam có mưa lớn diện rộng đến ngày 9/12. Ảnh: H.Q

Mưa lớn và thời tiết nguy hiểm trên biển

Công điện nêu rõ, từ ngày 1/12 đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, mưa rất to. Dự báo từ nay đến ngày 9/12 tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy độ ẩm đất ở các địa phương đã đạt trạng thái gần bão hoà (trên 95%). Nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối; gây ngập lụt, ngập úng tại các vùng thấp trũng. Từ hôm nay 5/12 các sông trên địa bàn tỉnh khả năng xuất hiện đợt lũ từ báo động 1 đến báo động 2.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ngày hôm nay có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4,5m, biển động mạnh. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5, biển động mạnh.

Không chủ quan, lơ là

Để tập trung ứng phó đảm bảo kịp thời, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống thiên tai kịp thời, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ, đặt nhiệm vụ đảm bảo an toàn của nhân dân là trên hết.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thời tiết nguy hiểm trên biển qua các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn; trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử http://pctt.quangnam.vn, trang Facebook Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam, thông tin lượng mưa tại các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thông qua ứng dụng VRAIN trên điện thoại di động và địa chỉ http://vrain.vn để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Thông tin kịp thời đến nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh, có kế hoạch bảo vệ sản xuất. Sẵn sàng các phương án, chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3243 (ngày 30/11/2022).

Một điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh trong đợt mưa lớn vừa qua. Ảnh: C.T

Kiên quyết sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu dân cư, trường học, trụ sở để chủ động sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm.

Kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông qua các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lũ, ngập lụt.

Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, bảo đảm nguồn cung cầu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do ngập sâu, sạt lở. Bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm để kịp thời tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán, cứu trợ, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Kiểm tra, tháo dỡ kịp thời các vật cản lớn gây nguy hiểm trên sông, suối.

Thông báo chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, nhất là các công trình đang thi công ở ven sông, trên sông, trên biển, khu vực miền núi, các hồ chứa nước, chủ phương tiện vận tải thủy, đơn vị khai thác khoáng sản biết thông tin về tình hình thời tiết nguy hiểm và mưa lũ để chủ động biện pháp ứng phó, có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư tại công trình.

Kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa. Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước thực hiện kiểm tra, quan trắc đập để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra. Sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi

UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương ven biển chủ động nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi (bao gồm cả các ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ).

Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển. Thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển được biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Kiểm đếm phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển.

Chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản; các tàu vận tải, hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó

UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn chủ động triển khai lực lượng, phương tiện giúp các địa phương thực hiện công tác sơ tán dân khi có tình huống xảy ra.

Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan tại địa phương chủ động hướng dẫn, điều tiết giao thông theo diễn biến thực tế của mưa lớn, ngập lụt.

Sở NN&PTNT rà soát phương án, công tác đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, an toàn đê điều, nhất là hồ đập xung yếu, công trình đang thi công.

Sở Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thuỷ điện, nhất là các thủy điện nhỏ. Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với hệ thống điện, hầm lò, khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời khắc phục ngay các điểm bị sạt lở đất đá, cây cối ngã đổ trên đường bảo đảm thông tuyến, đi lại an toàn.

Sở GD-ĐT, các địa phương và các trường chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học tùy tình hình thực tế diễn biến của mưa lũ.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc tỉnh tiếp tục thông báo cho các đơn vị thi công công trình, nhất là các công trình đang thi công ở ven sông, trên sông, trên biển, khu vực miền núi, các hồ chứa nước biết thông tin về tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển, mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó, có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư tại công trình.

Tăng cường thông tin tuyên truyền

Công điện yêu cầu Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, đài truyền thanh các địa phương tăng cường thời lượng, thường xuyên đưa tin về tình hình diễn biến thiên tai. Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, các biện pháp phòng tránh mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất và công tác chỉ huy ứng phó để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ. Kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố. Theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên. Thực hiện tốt việc thông báo, thông tin đến vùng hạ du, vận hành điều tiết hồ đảm bảo theo đúng Quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các sở, ban ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp ứng phó.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thiên tai để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục.