Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh hỗ trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng

(QNO) – Chiều nay 27.2, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP.Hội An thay mặt cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao tặng 51 triệu đồng hỗ trợ cho đại diện gia đình các nạn nhân tử nạn trong vụ chìm ca nô xảy ra trên vùng biển Cửa Đại chiều 26.2.

Chủ tịch UBND TP.Hội An thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trao tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình nạn nhân tử vong trong vụ chìm ca nô chiều 26.2

Cụ thể, mỗi trường hợp nạn nhân tử vong được hỗ trợ 3 triệu đồng (17 nạn nhân). Dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ mỗi trường hợp thiệt mạng 1 triệu đồng; Cục Đường thủy hỗ trợ 1 triệu đồng/trường hợp tử nạn; Ban An toàn giao thông quốc gia hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng và 2 triệu đồng trường hợp bị thương.

Đến 18 giờ chiều nay, vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân mất tích. Theo ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP.Hội An, ngày mai 28.2 sẽ quyết định cho việc tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. “Hiện tại, thành phố đã thông tin đến ngư dân các địa phương (Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình) cùng với ngư dân Hội An trong quá trình ra khơi đánh bắt lưu ý tìm kiếm nạn nhân, hi vọng sẽ tìm được 2 cháu” - ông Sơn nói.