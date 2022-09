Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: “Tập trung khắc phục hậu quả bão số 4, sớm ổn định đời sống nhân dân”

(QNO) - Chiều 28.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 4 tại các địa bàn Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn và Hội An.



Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh (nón cối xanh) kiểm tra điểm sạt lở tại khối phố 7, phường An Sơn (Tam Kỳ) chiều nay 28.9. Ảnh: T.C

Kiểm tra điểm sạt lở tại khối phố 7 phường An Sơn (TP.Tam Kỳ), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu địa phương có biện pháp cảnh báo vị trí sạt lở, đảm bảo an toàn cho dân, tiếp tục chỉ huy lực lượng giúp dân khắc phục những thiệt hại sau bão. Đồng thời giao Tam Kỳ lập phương án kè chống, khắc phục lâu dài, đảm bảo đi lại, sinh hoạt của khoảng 60 hộ dân ở khu vực này.

Theo UBND TP.Tam Kỳ, bão số 4 đã làm 4 nhà sập, 95 căn nhà tốc mái hoàn toàn, hơn 1.300 nhà tốc mái một phần. Nhiều trường học, nhà xe, nhà công vụ bị hư hại, hàng trăm cây xanh đô thị và hơn 150 trụ điện bị ngã đổ. Hiện địa phương này đang khẩn trương khắc phục cấp điện, viễn thông liên lạc và giúp dân sửa chữa hư hại nhà ở, trường học, các công trình…

Kiểm tra điểm trường THCS Nguyễn Hiền (xã Bình Đào, Thăng Bình). Ngôi trường này bị tốc mái hoàn toàn do bão số 4. Ảnh: T.C

Tại trường THCS Nguyễn Hiền (xã Bình Đào, Thăng Bình), Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe địa phương báo cáo về tình hình thiệt hại do bão số 4 tại trường học này nói riêng, trên địa bàn Thăng Bình nói chung.

Bão số 4 đã làm tốc mái hoàn toàn dãy phòng học, phòng vi tính ở tầng 2 của trường THCS Nguyễn Hiền, đe dọa an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão. Hiện Trung đoàn Cảnh sát cơ động đóng tại địa bàn huyện Thăng Bình đã điều động lực lượng giúp thu dọn cây cối, tường mái đổ sập và bàn ghế, dọn sạch khuôn viên trường.

Cảnh sát cơ động hỗ trợ dọn dẹp trường sau bão. Ảnh: T.C

Trước nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ, ông Lê Trí Thanh chỉ đạo địa phương có biện pháp sắp xếp thích hợp, chỉ tổ chức dạy học ở các phòng kiên cố, đảm bảo, giao địa phương nghiên cứu kế hoạch tu bổ, xây dựng đảm bảo việc dạy và học trong thời gian tới.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 4 tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Duy Vinh, Duy Xuyên). Ảnh: T.CÔNG

Kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên), đoàn kiểm tra chỉ đạo địa phương nhanh chóng sửa chữa, khắc phục cơ sở hạ tầng phục vụ việc dạy và học, lưu ý công tác đảm bảo an toàn cho học sinh khi mùa mưa lũ chỉ mới bắt đầu. Tại các điểm trường khác, chỉ tổ chức dạy và học trở lại nếu phòng học đảm bảo an toàn, không xuống cấp.

Chỉ đạo khắc phục ngay sự cố trụ điện ngã đổ, đồng thời đề nghị địa phương khẩn trương phối hợp rà soát các vị trí có nguy cơ để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Ảnh: T.C

Tại TP.Hội An, kiểm tra vị trí hàng loạt trụ điện gãy đổ vào nhà dân ở đường Lê Hồng Phong (phường Tân An, TP.Hội An), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ngay lập tức kết nối điện thoại với lãnh đạo ngành điện lực, chỉ đạo phải có biện pháp nhanh chóng khắc phục, không để tái diễn tình trạng trụ điện ngã đổ thẳng vào nhà dân. Đồng thời sớm khôi phục dòng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng do sự cố này gây ra.

Thăm hỏi, động viên ông Đoàn Văn Trung (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn). Ảnh: T.C

Trong chuyến kiểm tra này, ông Lê Trí Thanh cùng đoàn kiểm tra đã dành thời gian đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho ông Đoàn Văn Trung (SN 1967, trú thôn Triêm Đông 1, xã Điện Phương, bị sập nhà do bão số 4) và gia đình bà Lê Thị Rân (thân nhân thờ cúng liệt sĩ, bị bão làm tốc mái hoàn toàn nhà ở) tại thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương.

Người dân khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra. Ảnh: T.C

[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 4 tại các địa phương.

Tại các điểm kiểm tra, ông Lê Trí Thanh cũng đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả bão số 4, sớm ổn định đời sống nhân dân. Trên tinh thần các chỉ đạo của tỉnh vào sáng cùng ngày, ông Lê Trí Thanh yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo phân công, thường xuyên báo cáo tình hình để UBND tỉnh và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tiếp tục theo dõi chỉ đạo.